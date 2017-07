Prozesse : Tod durch Schreckschusswaffe: Haft für Schützen

Weil er einen Mann im Streit mit einer Schreckschusswaffe getötet hat, muss ein 30-Jähriger siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Neubrandenburg befand den Angeklagten am Montag in einem Revisionsprozess erneut des Totschlags für schuldig. «Sie hätten nicht gleich schießen müssen», sagte Richter Carl Christian Deutsch in der Urteilsbegründung. Das gesamte Geschehen sei damals von dem Angeklagten ausgegangen, Notwehr komme nicht infrage. Der Schütze hatte gestanden, im Dezember 2015 auf einem Hinterhof geschossen zu haben, aber Notwehr geltend gemacht.