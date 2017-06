Prozesse : Tod nach 23 Messerstichen: Prozessbeginn in Stralsund

Ein knappes halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines aus Indien stammenden Mannes in Stralsund muss sich von heute an ein Bekannter des Opfers vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 35 Jahre alten Russen Totschlag vor. Er soll den 42 Jahre alten Inder Ende Dezember 2016 im Streit mit 23 Messerstichen attackiert haben. Der Mann verblutete in seiner Wohnung. Das Stralsunder Landgericht hat für den Prozess zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt. 24 Zeugen und drei Sachverständige sind geladen. Der Angeklagte war drei Wochen nach dem Fund der Leiche bei einer Fahrscheinkontrolle festgenommen worden. Er hat die Tat bislang bestritten.