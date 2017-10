Prozesse : Todesschüsse auf Polizei: Lebenslang für «Reichsbürger»

Wegen Mordes durch tödliche Schüsse auf einen Polizisten ist ein sogenannter Reichsbürger in Bayern am Montag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth wertete die Tat des 50-Jährigen im mittelfränkischen Georgensgmünd als Mord und zweifachen versuchten Mord. Der getötete Polizist war in der Region Ludwigslust in Mecklenburg aufgewachsen. Im Andenken an den getöteten Kollegen hatten auch die Beamten im Nordosten Trauerflor getragen und sich an einer Schweigeminute beteiligt.