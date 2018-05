Kriminalität : Todesumstände auch nach Obduktion unklar

Auch nach der Obduktion des Toten, der am Samstag bei Teterow (Landkreis Rostock) gefunden wurde, bleibt unklar, wie der 34-Jährige zu Tode gekommen ist. Dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zufolge könne weder Fremd- noch Eigenverschulden ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Montag.

von dpa

07. Mai 2018, 14:35 Uhr

Die Leiche des Teterowers war am Samstagnachmittag von Spaziergängern in der Nähe eines Ehrenmals gefunden worden. Der Tote habe schwere Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich aufgewiesen. Diese könnten ihm möglicherweise zugefügt worden sein, er könnte sich aber auch selbst derartig verletzt haben können, sagte der Sprecher. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen der Mordkommission werde in den nächsten Tagen gerechnet.