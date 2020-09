Notfälle : Todesursache von 21-Jähriger nach Obduktion noch unklar

Nach dem Fund einer toten 21-Jährigen in einer Wohnung in Güstrow bleibt die Todesursache auch nach der Obduktion unklar. «Es wurden aber keine Spuren äußerer Gewalteinwirkungen gefunden», sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Nun seien weiterführende toxikologische Analysen geplant. Ergebnisse würden erst «in mehreren Wochen» erwartet.

von dpa

03. September 2020, 12:42 Uhr