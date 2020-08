Prozesse : Todlicher Sturz vom Dacharbeiter: Firmenchef vor Gericht

Wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls muss sich der Chef einer Dachsanierungsfirma aus Schwerin ab heute (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Dem 33-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll die Verantwortung dafür tragen, dass ein 35-jähriger Mitarbeiter bei Dacharbeiten an einer Lagerhalle etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und an den Verletzungen später gestorben war. Der Vorfall hatte sich am 16. November 2018 in Blankenhof bei Chemnitz unweit von Neubrandenburg ereignet haben. (Az.: 331 Ls 2628/19)

von dpa

18. August 2020, 02:44 Uhr