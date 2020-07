Prozesse : Tödliche Raserei und Postauto-Raub: Prozess verzögert sich

Der Prozess um eine Straftatenserie mit drei Verfolgungsjagden mit der Polizei gegen ein Trio am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich. Wie ein Sprecher des Gerichtes am Donnerstag sagte, soll das Verfahren Anfang September - knapp einen Monat später als geplant - abgeschlossen werden. Die Anhörung von Zeugen und Gutachter dauere länger. Der Prozess läuft hinter verschlossenen Türen. Dem 21-jährigen Hauptangeklagten droht die Einweisung in eine psychiatrische Haftklinik.

von dpa

30. Juli 2020, 11:18 Uhr