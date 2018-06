Unfälle : Tödlicher Arbeitsunfall bei Agrarhandel in Grüssow

von dpa

20. Juni 2018, 16:19 Uhr

Bei Arbeiten an einem Traktor ist am Mittwoch ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Agrarhandels in Grüssow (Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, hatte der Mann versucht, ein Mähwerk an das Heck des Traktors anzuschließen. Weil es dabei zu Komplikationen kam, sei er zwischen Traktor und Mähwerk getreten und aus noch unbekannten Gründen eingeklemmt worden. Dabei habe sich der Arbeiter schwerste Verletzungen am Oberkörper zugezogen. Er sei noch im Rettungswagen gestorben. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen.