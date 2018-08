Unfälle : Tödlicher Motorradunfall bei Plau am See

Ein Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein ist bei einem Unfall bei Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war dem Mann am Sonntagmorgen von einem Autofahrer an einer Kreuzung der Bundesstraße 198 und der Landstraße 17 die Vorfahrt genommen worden. Bei der Kollision wurde der Biker so stark verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Autofahrer und seine Beifahrerin, beide aus der Region Cuxhaven (Niedersachsen), kamen verletzt in eine Klinik.

von dpa

26. August 2018, 20:04 Uhr

Die Bundesstraße 198, die als Zufahrt zur Autobahn 24 Berlin-Hamburg dient, war während der Bergungsarbeiten rund vier Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.