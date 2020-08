Prozesse : Tödlicher Sturz von Dacharbeiter: Chef bestreitet Schuld

Im Prozess um einen tödlichen Unfall eines Dacharbeiters hat der Geschäftsführer der Firma am Dienstag am Amtsgericht Neubrandenburg eine Schuld daran bestritten. Der verunglückte Bauhelfer sollte im November 2018 auf der Baustelle gar nicht auf dem südwestlichen Teil des Daches der etwa 80 Meter langen Halle arbeiten, sagte der 33-jährige Angeklagte. Der 35-Jährige aus Schwerin war durch eine Asbestplatte durchgebrochen, etwa acht Meter tief auf den Betonboden gestürzt und hatte sich tödlich verletzt. Wie im Prozess bekannt wurde, war in dem Abschnitt des Daches auch keine Netzsicherung aufgebaut. (Az.: 331 Ls 2628/19)

von dpa

18. August 2020, 11:10 Uhr