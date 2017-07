Unfälle : Tödlicher Unfall mit selbstgebautem Buggy

Bei einem Unfall mit seinem selbstgebauten Buggy hat sich ein 33-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann kam am Mittwochabend mit seinem Gefährt von einem Feldweg ab und fuhr in mehrere Büsche, wie die Polizei mitteilte. Dabei kippte der Buggy um und begrub den Fahrer unter sich. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle nahe Schönberg starb.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 05:57 Uhr