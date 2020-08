Unfälle : Tödlicher Unfall: Motorradfahrer wird von Zug erfasst

An einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Zarchlin und Karow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Motorradfahrer von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend einen von links kommenden Regionalzug zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des Lokführers konnte eine Kollision mit dem Motorrad nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag.

von dpa

01. August 2020, 11:48 Uhr