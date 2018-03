Unfälle : Tödlicher Verkehrsunfall auf der A19: Vollsperrung

von dpa

09. März 2018, 15:46 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 ums Leben gekommen. Er war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitagmittag in Höhe Glasewitz bei Güstrow (Landkreis Rostock) mit seinem Pkw liegengeblieben. Ein heranfahrender Lkw fuhr auf das Auto auf. Dabei wurden der Polizei zufolge sowohl Fahrer als auch Beifahrer im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste beide aus dem Fahrzeug schneiden. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 19 war in Richtung Rostock zunächst voll gesperrt. In Richtung Berlin kam es zu einer halbseitigen Sperrung.