Brände : Tödliches Stromleitungs-Unglück: strafrechtlich keine Folgen

Der Tod einer jungen Urlauberin wegen einer gerissenen Starkstromleitung an der Mecklenburgischen Seenplatte wird keine strafrechtlichen Folgen haben. Wie ein Sprecher der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, gibt es bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass das Unglück am Malkwitzer See fahrlässig verursacht wurde. «Es handelt sich wohl um eine Verkettung unglücklicher Umstände», sagte der Sprecher.

von dpa

12. August 2020, 13:13 Uhr