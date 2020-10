Notfälle : Tonnenschwere Weltkriegsbombe in Swinemünde wird entschärft

Taucher der polnischen Marine wollen am Montag in der Hafenstadt Swinemünde (Świnoujście) mit der Entschärfung einer tonnenschweren Weltkriegsbombe beginnen. Autofahrer müssten wegen der Entschärfungsarbeiten bis einschließlich Freitag mit Behinderungen im Verkehr rechnen, teilte die Stadtverwaltung am Samstag mit. Die Fähre im Zentrum der Stadt werde von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr nicht fahren. Pendlern an der deutsch-polnischen Grenze wurde geraten, auf die Grenzübergänge Pomellen-Kolbaskowo und Linken-Lubieszyn auszuweichen.

von dpa

10. Oktober 2020, 17:10 Uhr