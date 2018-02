Fußball : Torgelower FC Greif zweiter Pokal-Halbfinalist

Der Torgelower FC Greif hat als zweite Mannschaft das Halbfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Die Vorpommern setzten sich am Samstag in einem Duell zweier Verbandsligisten beim 1. FC Neubrandenburg 2:0 (1:0) durch. Patryk Galoch (17. Minute) und Hubert Bylicki (74.) trafen vor 683 Zuschauern in Burg Stargard für den zweimaligen Pokalgewinner.

von dpa

04. Februar 2018, 10:43 Uhr

Als erster Semifinalist steht seit Dezember vorigen Jahres der TSV Bützow nach einem 4:2 über den Verbandsliga-Rivalen Aufbau Boizenburg fest. Pokalverteidiger Hansa Rostock spielt in der Runde der besten Acht am 27. Februar beim Verbandsligisten Greifswalder FC. Den vierten Halbfinalisten ermitteln Verbandsligist Rostocker FC und der FC Mecklenburg Schwerin aus der Oberliga Nordost am 10. Februar.