Unfälle : Tote bei Verkehrsunfall nahe Raben Steinfeld

von dpa

10. April 2018, 17:45 Uhr

Eine 82-jährige Frau ist bei einem schweren Autounfall auf der B 321 bei Raben Steinfeld nahe Schwerin ums Leben gekommen. Die Frau saß am Dienstagmittag nach Polizeiangaben auf der Beifahrerseite, als der 83 Jahre alte Fahrer des Wagens links abbog. Dabei habe er einen entgegenkommenden Lastwagen übersehen, der dann in die rechte Fahrzeugseite krachte. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und starb später in einem Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte.