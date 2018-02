Notfälle : Tote Frau im Fluss entdeckt

von dpa

01. Februar 2018, 10:13 Uhr

In der Elde in Parchim haben Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag die Leiche einer Frau entdeckt. Die Tote trieb an der Wasseroberfläche, wie die Polizei mitteilte. Kurz zuvor hatten Passanten den Rollator der Frau gefunden und die Beamten informiert. Feuerwehrleute bargen den Leichnam der 87-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.