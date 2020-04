Brände : Tote Frau nach Wohnungsbrand in Wismar gefunden

von dpa

30. April 2020, 18:19 Uhr

Bei Löscharbeiten in einer Wohnung in Wismar haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. Ob es sich bei der Toten um die Wohnungsmieterin handelt, sei noch nicht abschließend geklärt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Brand mit einer starken Rauchentwicklung war am Nachmittag im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Ausbreitung des Brandes auf andere Wohnungen verhindern können. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.