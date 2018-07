Unfälle : Toter auf Holzfrachter im Hafen Wismar gefunden

von dpa

17. Juli 2018, 09:59 Uhr

Ein 49-jähriger Arbeiter aus Estland ist tot auf einem Holzfrachter im Wismarer Seehafen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Dienstag sagte. Nach Informationen des Radiosenders Ostseewelle wurde der Mann am Montagnachmittag in einem Schiffsbereich gefunden, in dem es sehr wenig Sauerstoff gibt. Ob der Tote obduziert wird, war zunächst offen.