Prozesse : Toter bei Raser-Unfall: Bewährungsstrafe gefordert

Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung für den Angeklagten gefordert. Der 21-Jährige habe sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, sagte Staatsanwalt Toralf Günther am Donnerstag am Landgericht Neubrandenburg. Die Strafe könne für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem soll der Angeklagte 1000 Euro Geldstrafe zahlen. Der Verteidiger forderte Freispruch für seinen Mandanten, weil der getötete Fußgänger verbotenerweise die Fahrbahn betreten habe. Das Urteil wird am 24. Oktober verkündet.

von dpa

18. Oktober 2018, 15:14 Uhr

Der Angeklagte hatte am 29. August 2017 abends mit seinem 270 PS starken Auto in Neubrandenburg ein Wettrennen fahren wollen, wie er sagte. Das andere Auto aus der Tuningsszene habe aber nicht reagiert. Trotzdem fuhr der Angeklagte zu schnell und erfasste mit seinem Wagen einen 33 Jahre alten Fußgänger, der sofort starb.