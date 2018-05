Kriminalität : Toter bei Teterow: Todesursache Schädelhirntrauma

Auch nach der Obduktion des Toten, der am Samstag bei Teterow (Landkreis Rostock) gefunden wurde, bleibt unklar, wie der 34-Jährige zu Tode gekommen ist. Dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zufolge könne weder Fremd- noch Eigenverschulden ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Montag.

von dpa

08. Mai 2018, 17:33 Uhr

Der in der Nähe eines Ehrenmals bei Teterow tot aufgefundene Mann ist nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an einem Schädelhirntrauma mit inneren Blutungen gestorben. Verursacht wurde das Trauma vermutlich durch einen Knallkörper, der in seiner unmittelbaren Nähe gezündet worden sein muss, wie die Behörde am Dienstag in Rostock berichtete. Weitere Details nannte sie nicht. Bei dem Toten handele es sich um einen 33-Jährigen aus Teterow. Es würden nun Zeugen gesucht, die von Freitagabend bis Samstagmittag in der Nähe des Fundortes laute untypische Knallgeräusche wahrgenommen oder den Mann gesehen haben.