Notfälle : Toter in Bützower Schleuse ist identifiziert

Bei dem vor knapp einer Woche tot in einer Schleuse bei Bützow (Landkreis Rostock) gefundenen Mann handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann aus Güstrow. Das haben ein Abgleich des Zahnstatus durch die Rechtsmedizin und Ermittlungen der Polizei ergeben, teilte die Polizei Güstrow am Montag mit. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen. Unklar sei weiterhin, wo und wie der Mann in den Güstrow-Bützow-Kanal gelangt sei.

von dpa

19. März 2018, 11:40 Uhr

Ein Passant hatte die Leiche am vergangenen Dienstag in einem Schleusenbecken in Zepelin bei Bützow entdeckt. Früheren Angaben zufolge habe sie schon länger im Wasser gelegen und sei vermutlich aus Richtung Güstrow nach Bützow getrieben. Offene Vermisstenfälle habe es nicht gegeben. Die Ermittler hielten einen Eisunfall für möglich. Demnach könnte der Mann auf zu dünnem Eis eingebrochen sein.