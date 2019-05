Kriminalität : Toter Säugling in Rostock: Warten auf das Obduktionsergebnis

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock warten die Ermittler auf den Obduktionsbericht. Es sei unklar, wann das Gutachten der Rechtsmediziner fertig sein wird, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es könne noch am Dienstag, Mittwoch oder nächste Woche kommen. Ermittelt werden könne aber trotzdem: «Was wir zum Arbeiten brauchen, haben wir», sagte der Sprecher.

von dpa

28. Mai 2019, 11:40 Uhr

Das Baby hatte bei der Geburt noch gelebt, das hatte die Obduktion bereits ergeben. Gegen die 26-jährige Mutter war am Montag Haftbefehl erlassen worden, aber gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden. Sie wollte sich in eine psychiatrische Einrichtung begeben und müsse sich regelmäßig bei der Polizei melden, hatte der Sprecher am Montag erklärt.

Eine Passantin hatte das leblose Baby am Samstag an einer Straße im Stadtteil Lichtenhagen gefunden. Am Sonntag wurde aufgrund von Ermittlungen und Zeugenaussagen die 26 Jahre alte Verdächtige aus Rostock festgenommen, deren Eltern in dem Stadtteil wohnen sollen. Die 26-Jährige soll das Kind nicht lange vor dem Fund geboren haben.