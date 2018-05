Umwelt : Toter Schweinswal bei Zingst

Ein toter Schweinswal ist am Donnerstag am Strand zwischen Prerow und Zingst angespült worden. Bei dem Tier handele es sich um ein ausgewachsenes Weibchen mit einer Länge von etwa 1,70 Meter, wie der Kurator für Meeressäuger am Meeresmuseum, Michael Dähne, sagte. Das Tier sei wohl genährt und könnte zudem trächtig sein. Durch die warmen Temperaturen war die Haut bereits teilweise aufgeplatzt. Das Tier sollte noch am Donnerstag ins Meeresmuseum nach Stralsund gebracht werden, wo es zunächst in einer Kühlzelle gelagert wird. Zur nächsten Sektion im Juli werde das Tier dann genauer untersucht.

von dpa

31. Mai 2018, 15:36 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden an der Küste von MV 58 tote Schweinswale gemeldet, etwa so viele wie in den Negativrekordjahren 2007 und 2009, wie Dähne sagte. In diesem Jahr wurden bis zum 25. Mai zwei tote Schweinswale gemeldet. Allerdings lasse sich daraus keine Tendenz für dieses Jahr ablesen, da das Gros der Tiere zwischen Juli und September angespült wird.