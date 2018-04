Tourismus : Tourismus: Hohe Erwartungen wegen Kälte erstmal gebremst

Nach dem kalten Oster-Wochenende mit Schnee hofft die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern auf besseres Wetter für ein erfolgreiches Jahr 2018. Am heutigen Donnerstag wollen sich Spitzenvertreter der Branche bei einer Pressekonferenz zum Saisonauftakt in Stralsund zu den Erwartungen äußern. Mit dabei sind der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Land, Lars Schwarz, und der Präsident des Golfverbandes MV, Rüdiger Born.

von dpa

12. April 2018, 12:33 Uhr

Schnee und Kälte haben die Erwartungen der Tourismusbranche für den Beginn der Saison erstmal getrübt. «Das Wetter hat uns im ersten Quartal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht zuletzt auch das doch eher winterlich-weihnachtlich anmutende Osterwochenende hat die Reiselust unserer Gäste spürbar eingebremst», sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands MV (Dehoga MV), Lars Schwarz, am Donnerstag vor dem Saisonauftakt der Tourismuswirtschaft in Stralsund. Es gebe Hinweise, dass Teile der Branche einen Umsatzverlust von 20 Prozent hinnehmen mussten. Nicht nur die Beherbergung, auch die Gastronomie habe Federn lassen müssen. «Bei Schnee- und Eisglätte fiel oftmals auch der Besuch der Restaurants durch einheimische Gäste aus.»