Arbeitsmarkt : Tourismus-Neustart beflügelt Arbeitsmarkt in MV

Der Neustart von Gastronomie und Tourismus nach monatelanger Corona-Zwangspause hat dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern einen kräftigten Schub verliehen.

Schwerin | Für den Monat Juni meldete die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Mittwoch landesweit 61.600 Arbeitslose. Das waren 4800 weniger als im Mai und 4300 weniger als im Juni 2020. Wie Direktorin Margit Haupt-Koopmann sagte, fiel der Rückgang zum Vormonat damit mehr als doppelt so stark aus wie in den Jahren vor Ausbruch der Pand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.