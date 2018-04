Tourismus : Tourismusbranche feiert Saisonauftakt: ADAC-Tourismuspreis

Nach dem kalten Oster-Wochenende mit Schnee hofft die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern auf besseres Wetter für ein erfolgreiches Jahr 2018. Am heutigen Donnerstag wollen sich Spitzenvertreter der Branche bei einer Pressekonferenz zum Saisonauftakt in Stralsund zu den Erwartungen äußern. Mit dabei sind der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Land, Lars Schwarz, und der Präsident des Golfverbandes MV, Rüdiger Born.

von dpa

12. April 2018, 01:12 Uhr

Am Abend will der ADAC Nord bei der Feier zum Saisonauftakt seinen Tourismuspreis 2018 verleihen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den Wildpark Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Auf Platz zwei landete die Retro-Fahrrad-Veranstaltung «Velo Classico» aus Ludwigslust, auf Platz drei der Rostocker Anbieter «Sorglos-Urlaub». Er organisiert Urlaube für Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen.

Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusbranche musste im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang hinnehmen, erreichte aber mit knapp 30 Millionen Gäste-Übernachtungen das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte. Das Jahr 2018 startete mit einer Marketing-Offensive: Als erstes Bundesland war Mecklenburg-Vorpommern im März das Partnerland der ITB. Diesen Schwung will die Branche nutzen.