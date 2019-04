Tourismus : Tourismusbranche für Ostern gewappnet

Die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern können über die Osterfeiertage mit viel Betrieb in ihren Häusern rechnen. Die Branche erwartet einer internen Umfrage zufolge eine durchschnittliche Auslastung von rund 75 Prozent. Wie der Präsident des Landestourismusverbands, Wolfgang Waldmüller, sagte, sind die Osterfeiertage der erste Saisonhöhepunkt. Das spiegele sich auch in den Veranstaltungen und Aktivitäten im Land wieder. «Gleichzeitig ist es auch ein erster Stresstest für die Branche.»

von dpa

13. April 2019, 09:42 Uhr

Dabei ist in diesem Jahr nicht mit Wetterkapriolen wie zu Ostern 2018 zu rechnen. Tief sind die Erinnerungen von verschneiten Landschaften eingebrannt. Glatte Straßen, umgestürzte Bäume, Zugausfälle und ein völlig demolierter Vogelpark statt schöne Spaziergänge in lauer Frühlingsluft an der Ostsee oder den Seen. Entwarnung kommt dazu vom Meteorologen Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee: «Ein solches Schneechaos wird es nicht geben.»