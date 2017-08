Tourismus : Tourismusbranche zieht Halbjahresbilanz

Nach einem von Regen und mäßigen Temperaturen bestimmten Sommer zieht der Landestourismusverband am Dienstag (13.00 Uhr) eine Bilanz des ersten Halbjahres. Aufgrund guter Vorbuchungen in den Badeorten an der Ostsee können die Vermieter von Ferienunterkünften wohl anständige Zahlen vorlegen, erwarten Beobachter. Mit zusammen mehr als zehn Millionen Gästeübernachtungen tragen die Monate Juli und August gut ein Drittel zur gesamten Jahresbelegung bei und sind die wichtigste Zeit für die Branche.