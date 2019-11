Tourismus : Tourismusfinanzierung: Linksfraktion fordert Klarheit

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat von der Landesregierung Klarheit über die künftige Finanzierung des Tourismus gefordert. Ein Jahr nach dem Vorliegen der Tourismuskonzeption sei nicht bekannt, wie etwa mit der Kurtaxe verfahren werden soll, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin nach einer Beratung mit dem Landestourismusverband, Einzelhandelsverband und Dehoga MV. Auch seien Fragen zu einer möglichen Tourismusabgabe ungeklärt. Hierzu müsste in einer Modellregion das Machbare getestet werden.

von dpa

12. November 2019, 12:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern laufe bei der Finanzierung des Tourismus anderen Ländern hinterher, obwohl die Branche für die Wirtschaft des Landes ein maßgebliches Standbein ist, sagte Oldenburg. So sei im Doppelhaushalt 2020/2021 kein Geld eingestellt worden, um etwa Modellvorhaben auf den Weg zu bringen. Dazu gehöre unbedingt auch ein kostenfreier Nahverkehr, der ganze Regionen abdeckt.