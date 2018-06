Regierung : Tourismuskonzept: Land verpflichtet Kommunen und Hoteliers

von dpa

11. Juni 2018, 14:36 Uhr

Das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern sieht sich wachsender Konkurrenz durch seine Nachbarn ausgesetzt und will mit Zusatzinvestitionen und besseren Angeboten gegenhalten. Die Mittel dafür sollen unter anderem die Fremdenverkehrsbetriebe und die betroffenen Gemeinden selbst aufbringen. Wie aus dem 90-seitigen Entwurf des neuen Landestourismuskonzepts hervorgeht, sollen mehr Kommunen von Hotels und Pensionen Abgaben erheben können. Die von Gästen verlangte Kurtaxe soll ebenfalls auf eine breitere Basis gestellt werden. Dafür sind Änderungen am Kurort- und am Kommunalabgabengesetz erforderlich. «Wir müssen den Tourismus stärken, wenn wir weiter in der Ersten Liga spielen wollen. Und das setzt die Bereitschaft zum Mitmachen aller Beteiligten voraus», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), der das neue Tourismuskonzept am Dienstag bei der Kabinettssitzung in Schwerin vorstellen will.