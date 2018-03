Tourismus : Tourismusmesse: ITB soll Aufbruchsstimmung erzeugen

von dpa

05. März 2018, 16:16 Uhr

Mit dem Ziel, in der Tourismusbranche eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, beginnt für Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag das Abenteuer ITB. Erstmals in der langen Geschichte der weltgrößten Tourismusmesse ist mit dem Nordosten ein deutsches Bundesland als Partnerland ausgewählt worden. «Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich auf der ITB mit dem Besten, was das Urlaubsland zu bieten hat. Die rund 200 Organisatoren, Künstler und Tourismusexperten aus dem Land haben einen Auftritt auf die Beine gestellt, der ein internationales Publikum begeistern wird», sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, am Montag.