Tourismus : Tourismusverband wirbt für den Herbst um Großstädter

von dpa

28. August 2019, 17:39 Uhr

Der Tourismusverband MV wirbt in Hamburg und Berlin um Herbstbesucher. Mit Großplakaten und Anzeigen auf Infobildschirmen an stark frequentierten Haltestellen sollen Großstädter zum Kurzurlaub an Seenplatte und Ostseeküste gelockt werden, wie der Tourismusverband am Mittwoch mitteilte. «In den letzten zehn Jahren sind die Übernachtungszahlen im Herbst um fast 20 Prozent gestiegen», sagte Verbands-Chef Wolfgang Waldmüller. Im vergangenen Jahr seien zwischen September und November 1,9 Millionen Gäste gekommen.