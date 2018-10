Wetter : Tourismusverband zufrieden mit Herbstauslastung

Das schöne Oktoberwetter sorgt in der Tourismusbranche zum Saisonausklang noch einmal für gute Stimmung. «Wir erwarten im Oktober 2,5 Millionen Übernachtungen», sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Bernd Fischer, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Oktober mit den Herbstferien sei die klassische Familienreisezeit.

von dpa

14. Oktober 2018, 13:15 Uhr

Während in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag die Ferien zu Ende gegangen sind, beginnen sie am Montag in Nordrhein-Westfalen, eine Woche später in Berlin und Brandenburg. Mit den Herbstangeboten sollen auch ältere Paare angesprochen worden, sagte Fischer.