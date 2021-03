Gesundheit : Tourismuswirtschaft enttäuscht nach Bund-Länder-Beratungen

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Eckpfeiler in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Die Corona-Pandemie ließ die Branche kräftig leiden, der erhoffte Neustart zu Ostern steht infrage. Nach den Bund-Länder-Beratungen zeigen sich Verbandsvertreter enttäuscht.

Schwerin | Die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat sich schwer enttäuscht gezeigt von den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. „Es ist das schlechte Ergebnis geworden, das sich angedeutet hat: Tourismus am Ende der Nahrungskette und vollkommen im Ungefähren“, kritisierte Tobias Woitendorf, Geschäftsfü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.