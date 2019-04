Basketball : Towers in Basketball-Playoffs gegen Seawolves in Führung

Die Hamburg Towers sind in der Viertelfinal-Playoffserie der 2. Basketball-Bundesliga gegen die Rostock Seawolves mit 2:1 in Führung gegangen. Die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor entschied am Freitagabend vor 3400 Zuschauern in der heimischen Arena das dritte Spiel mit 84:74 (46:41) für sich.

von dpa

12. April 2019, 21:51 Uhr

Nach einem starken ersten Viertel der Hamburger kamen die Rostocker auf und schafften zum Ende des dritten Viertels den 58:58-Ausgleich. Dank einer starken Defensive setzten sich die Einheimischen aber wieder ab. Beste Werfer waren Malik Müller von den Towers und Tony Hicks von den Seawolves mit jeweils 21 Punkten.

Das vierte Spiel in der Serie «Best of five» findet am Montag in Rostock (19.30 Uhr) statt. Sollte eine fünfte Partie notwendig werden, treffen beide Teams am kommenden Mittwoch erneut in Hamburg aufeinander.