Unfälle : Trabi überschlägt sich bei Unfall: Fahrer verletzt

27. Mai 2018

Ein 66-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall bei Userin (Mecklenburgische Seenplatte) in seinem Trabi verletzt. Der Mann sei am Samstag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Wand eines gemauerten Grabens geprallt und habe sich dann mit dem Auto überschlagen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, das er inzwischen wieder verlassen konnte. Bei dem Auto handelte es sich um einen Trabant Kübel. Das Modell ohne Türen und festes Dach wurde in der DDR vor allem durch das Militär genutzt. Der entstandene Sachschaden von 2000 Euro bedeutet für den Trabi einen wirtschaftlichen Totalschaden.