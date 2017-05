Maschinenbau : Tradition endet: Maschinenbauer Forus stellt Produktion ein

In Mecklenburg-Vorpommern endet eine Maschinenbautradition: Die Produktion der Warener Forst- und Spezialmaschinenbau GmbH (Forus) wird im Sommer eingestellt. Das teilte der Maschinenbauer Eggersmann GmbH (Bad Oeynhausen), zu dem Forus seit 2016 gehört, am Mittwoch mit. Der Recyclingmarkt benötige Maschinen, die in großen Stückzahlen produziert werden müssten. Dies sei am Standort Waren nicht möglich. Diese Produktion soll nun in Polen erfolgen. Damit sollen vor allem Märkte bedient werden, die Abfallwirtschaft aufbauen, wie China oder Südamerika.