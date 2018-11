Brauchtum : Traditioneller Weihnachtsbaum in Rostock aufgestellt

von dpa

15. November 2018, 10:26 Uhr

Am Kröpeliner Tor in Rostock ist am Donnerstag der traditionelle Weihnachtsbaum gesetzt worden. In diesem Jahr ist nach Angaben der Geschäftsführerin der Großmarkt Rostock GmbH, Inga Knospe, eine 17 Meter hohe Douglasie ausgesucht worden. Der Baum hat mit seinen Ästen einen Durchmesser von acht Metern und wiegt etwa 3,5 Tonnen. Bei einem Baum mit solchen Maßen war schwere Krantechnik notwendig. Der Baum stammt von einem Privatgrundstück in Hohenfelde südlich von Bad Doberan. Dort sei er in den vergangenen 38 Jahren zu seiner beachtlichen Größe herangewachsen. Der Weihnachtsmarkt selbst öffnet am 26. November. Bis zwei Tage vor Weihnachten dauert der Markt, der als der größte in Norddeutschland gilt. In der Rostocker Innenstadt werden schon die Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut.