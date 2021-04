Fußball : Trainer-Traum von Rostocks Härtel: 5. Assistent bei Klopp

Trainer Jens Härtel vom Fußball-Drittligisten Hansa Rostock schielt nach der Königsklasse.

Rostock | „Was ich unglaublich gerne mal machen würde: also, wenn ich jetzt fünfter Co-Trainer bei Jürgen Klopp sein könnte in Liverpool, das würde ich auf jeden Fall machen! Einfach noch mal auf einem Top-Niveau in so einer Champions-League-Mannschaft“, sagte der 51-Jährige in einem Interview bei „MagentaSport“ auf die Frage nach seinem Lebenstraum als Trainer...

