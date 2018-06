Brände : Traktor brennt vollständig aus: 40 000 Euro Schaden

von dpa

15. Juni 2018, 11:37 Uhr

Ein Traktor hat am Donnerstagnachmittag während der Fahrt in der Nähe von Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Bei dem Feuer zwischen Ziegendorf und Möllenbeck sei ein Schaden von rund 40 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache gehen die Ermittler derzeit von einem technischen Defekt aus.