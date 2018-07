Brände : Traktor und Heupresse abgebrannt: 365 000 Euro Schaden

von dpa

Beim Brand eines Traktors mit Heupresse ist in Heinrichswalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Schaden von rund 365 000 Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ging das Gespann am Mittwochabend in Flammen auf. Der Landwirt versuchte noch, den Brand selbst zu löschen. Ohne Erfolg - der Traktor und die Heupresse brannten komplett aus. Verletzte gab es nicht.