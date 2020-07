Parteien : Transparency enttäuscht über eingestelltes Amthor-Verfahren

Die Organisation Transparency Deutschland hat enttäuscht auf die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor reagiert. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch mitgeteilt, beim Engagement Amthors für ein New Yorker Start-up keinen Anfangsverdacht einer Bestechlichkeit oder Bestechung zu sehen. Der Vorsitzender von Transparency Deutschland, Hartmut Bäumer, sagte am Donnerstag, schlechte Gesetze und fehlende juristische Konsequenzen leisteten dem Risiko der Korruption durch Abgeordnete Vorschub.

von dpa

23. Juli 2020, 17:51 Uhr