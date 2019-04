Unfälle : Transporter überrollt Kind auf Usedom

von dpa

05. April 2019, 19:21 Uhr

Beim Ausparken hat der Fahrer eines Transporters in der Ortschaft Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf Usedom ein fünfjähriges Mädchen überrollt und schwer verletzt. Der Mann wollte aus einem Grundstück am Freitag vorwärts ausparken, dabei erfasste er das Kind, das seitlich am Transporter vorbeigelaufen war und überrollte es mit der Hinterachse, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen.