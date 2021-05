Kriminalität : Transporter und Werkzeug im Wert von 115.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben in Vorpommern einen Transporter und Werkzeug im Gesamtwert von 115.000 Euro gestohlen.

Pasewalk | Wie eine Polizeisprecherin erklärte, ereigneten sich beide Vorfälle in der Nacht zu Donnerstag in Friedberg nördlich von Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Ein Transporter, der auf einem unbefestigtem Parkplatz stand, wurde aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 25 000 Euro entwendet. Ein zweiter Firmentransporter, in dem Geräte und Werkzeuge waren, ver...

