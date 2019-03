Kriminalität : Transporterbrände wurden gelegt: Suche nach Brandstifter

von dpa

26. März 2019, 14:30 Uhr

Das Feuer, bei dem am Wochenende drei Transporter in Wardow bei Laage (Landkreis Rostock) zerstört wurden, ist vorsätzlich gelegt worden. Das haben Untersuchungen eines Gutachters ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Güstrow sagte. Welches Motiv der oder die Brandstifter hatten, sei aber noch unklar. In der Nacht zu Sonntag waren die Transporter, die sonst Schwerlastfahrzeuge mit Betonteilen für den Tiefbau begleiten, hinter einem Haus eines Fuhrunternehmers in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten alle drei Fahrzeuge auf einen Schlag gebrannt, was bereits für eine vorsätzliche Brandstiftung gesprochen hatte. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 60 000 Euro.