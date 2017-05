Terrorismus : Trauerbeflaggung in MV nach Terroranschlag in Manchester

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Am Montagabend war am Ende des Konzerts von Teenie-Star Ariana Grande in Manchester ein Sprengsatz detoniert. Der mutmaßliche Attentäter hatte so mindestens 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Der Anschlag traf vor allem Kinder und Jugendliche. Insgesamt 20 Verletzte waren am Mittwoch noch in einem kritischen Zustand.

24.Mai.2017