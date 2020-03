Prozesse : Trauerstaatsakt: Klage der AfD-Landtagsfraktion verworfen

Das Landesverfassungsgericht hat eine Organklage der AfD-Landtagsfraktion zum Trauerstaatsakt für die 2019 gestorbene Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider als unzulässig verworfen. Die AfD-Fraktion und zwei ihrer Mitglieder hatten gegen die amtierende Landtagspräsidentin geklagt, teilte ein Sprecher des Gerichts am Freitag mit. Der Grund: Die Mitglieder der Fraktion waren vom Landtag nicht zum Trauerstaatsakt der Ministerpräsidentin am 13. Mai 2019 eingeladen worden. Sie wandten sich im Wege des Organstreits dagegen, dass übergangen worden seien. Die Abgeordneten der Oppositionsfraktion sahen sich in ihrem Recht auf politische Chancengleichheit verletzt.

Das Landesverfassungsgericht entschied in einem schriftlichen Verfahren. Die Kläger haben demnach nicht in der geforderten Weise geltend gemacht, dass sie durch eine Maßnahme oder Unterlassung in ihren Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet sind. Bei der Teilnahme an dem rein repräsentativen Trauerstaatsakt sei es nicht um die politische Willensbildung und parlamentarische Arbeit im Sinne der Aufgabe der Opposition gegangen.