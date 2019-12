Lebensmittel : TrendFood Fish Company Strasburg erweitert Produktion

Ein kleines Unternehmen in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) produziert Spezialitäten aus Süßwasserfisch, die bis in die Schweiz und nach Kanada exportiert werden. Jetzt hat die TrendFood Fish Company GmbH ihre Produktion modernisiert und die Produktpalette erweitert, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Das Land habe die Gesamtinvestitionen des Unternehmens von 800 000 Euro mit 320 000 Euro gefördert. «Wir wollen gezielt kleine und mittlere Unternehmen bei Investitionen unterstützen. Das sichert und schafft Arbeitsplätze in den Regionen», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

von dpa

06. Dezember 2019, 13:37 Uhr

Der Fischverarbeiter mit 19 Beschäftigten bezieht nach eigenen Angaben tiefgekühlten Süßwasserfisch unter anderem aus Russland, Kanada, Estland, Polen und der Ukraine. In Strasburg werden die Fische wie Zander, Barsch oder Hecht mit Bierteig, Backteig und Knusperpanade zu Convenience-Produkten verarbeitet. Sie finden in der Gastronomie, aber auch in privaten Haushalten Abnehmer.

Das Unternehmen investierte jetzt in die Erweiterung des Maschinenparks und das Gebäude. Unter anderem seien eine neue Fertigungslinie für Fisch im Backteig, bestehend aus Frittieranlage, Durchlauffroster, Mehrkopfwaage und Schlauchbeutelverpackung in Betrieb genommen worden.